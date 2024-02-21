عاجل.. تخفيضات كبيرة بالخطوط الجوية السعودية بمناسبة يوم التأسيس (تفاصيل)

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قدمت الخطوط الجوية السعودية، عروضًا تشمل تخفيضات كبيرة على قيمة التذاكر على الرحلات الداخلية، تصل إلى 25 في المئة، احتفالاً بذكرى يوم التأسيس.





رحلة الاتجاه الواحد



برنامج الفرسان



يسري العرض على رحلة الاتجاه الواحد فقط، وتستمر فترة إصدار التذاكر في إطار العرض من 20 فبراير إلى 22 فبراير 2024.وتطبق التخفيضات على تذاكر السفر خلال الفترة من 15 إبريل 2024 إلى 09 يونيو 2024.ويصل إجمالي سعر تذكرة الاتجاه الواحد 122 ريالاً للتذكرة الاقتصادية و222 ريالاً للتذكرة الأساسية.ويُطبق الخصم على درجة الضيافة حسب التوفر، علمًا بأن المقاعد محدودة.ولا ينطبق الخصم على الضرائب والرسوم الإضافية، فيما تختلف نسبة العرض حسب درجة الحجز.كما قدمت الخطوط الجوية السعودية، عرضًا يشمل خصمًا بنسبة 22 في المئة على استبدال أميال مكافآت الفرسان.





الشروط والأحكام



50 جائزة

