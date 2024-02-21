الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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عاجل.. تخفيضات كبيرة بالخطوط الجوية السعودية بمناسبة يوم التأسيس (تفاصيل)

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
أ أ
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قدمت الخطوط الجوية السعودية، عروضًا تشمل تخفيضات كبيرة على قيمة التذاكر على الرحلات الداخلية، تصل إلى 25 في المئة، احتفالاً بذكرى يوم التأسيس.اضافة اعلان

رحلة الاتجاه الواحد

يسري العرض على رحلة الاتجاه الواحد فقط، وتستمر فترة إصدار التذاكر في إطار العرض من 20 فبراير إلى 22 فبراير 2024.
وتطبق التخفيضات على تذاكر السفر خلال الفترة من 15 إبريل 2024  إلى 09 يونيو 2024.
ويصل إجمالي سعر تذكرة الاتجاه الواحد 122 ريالاً للتذكرة الاقتصادية و222 ريالاً للتذكرة الأساسية.
ويُطبق الخصم على درجة الضيافة حسب التوفر، علمًا بأن المقاعد محدودة.
ولا ينطبق الخصم على الضرائب والرسوم الإضافية، فيما تختلف نسبة العرض حسب درجة الحجز.

برنامج الفرسان

كما قدمت الخطوط الجوية السعودية، عرضًا يشمل خصمًا بنسبة 22 في المئة على استبدال أميال مكافآت الفرسان.


الشروط والأحكام

فترة شراء التذكرة من 20 إلى 24 فبراير 2024م.
فترة السفر من 15 إبريل إلى 9 يونيو 2024م.
خصم 22 في المئة على استبدال الأميال لتذاكر "مكافأة " على درجة الضيافة حسب التوفر.
يجب استخدام تذاكر المكافآت المصدرة خلال فترة العرض.
يسري هذا العرض على جميع الرحلات الداخلية.
تُطبَق الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج الفرسان.
ويمكن الاستفادة من هذا العرض عن طريق زيارة موقع الخطوط السعودية (من هنا)  أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 920022222.

50 جائزة

وعلاوة على عروض تخفيض التذاكر، طرحت الشركة 50 جائزة لمن يشارك في تصميم صورته الشخصية مع رموز شعار يوم التأسيس من خلال الرابط (من هنا) مع مشاركتها على هاشتاق #من_بدينا_وهذا_جونا 

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