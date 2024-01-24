عاجل.. .. تحذير مهم من التأمينات بشأن التسجيل بدون علاقة عمل

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام وتعتبر السعودة الوهمية مخالفة يتم تطبيق العقوبات فيها على صاحب العمل فقط.





التسجيل في التأمينات اضافة اعلان



خطوات إلغاء مدة غير نظامية



وأضافت التأمينات، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء، رداً على استفسار بشأن التسجيل في التأمينات بدون علاقة تعاقدية مع المؤسسة أو الشركة بقولها: "وعليكم السلام حياك الله,التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام وتعتبر السعودة الوهمية مخالفة يتم تطبيق العقوبات فيها على صاحب العمل فقط.كذلك حدد التأمينات وخطوات إلغاء مده غير نظاميه كالتالي:- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد- اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات- اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك- اختيار نوع الطلب "مدة غير نظامية"- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.- الموافقة على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال.وتابعت التأمينات، أنه بعد رفع الطلب والتحقق من عدم صحة المدة المسجلة، سيتم إلغاء مدة الاشتراك للفترة كاملة من سجلات المؤسسة العامة.