الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. .. تحذير مهم من التأمينات بشأن التسجيل بدون علاقة عمل

المؤسسة العامة للتأمينات
التأمينات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام وتعتبر السعودة الوهمية مخالفة يتم تطبيق العقوبات فيها على صاحب العمل فقط.

التسجيل في التأميناتاضافة اعلان


وأضافت التأمينات، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء، رداً على استفسار بشأن التسجيل في التأمينات بدون علاقة تعاقدية مع المؤسسة أو الشركة بقولها: "وعليكم السلام حياك الله,
التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام وتعتبر السعودة الوهمية مخالفة يتم تطبيق العقوبات فيها على صاحب العمل فقط.

خطوات إلغاء مدة غير نظامية


كذلك حدد التأمينات وخطوات إلغاء مده غير نظاميه كالتالي:

- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد
- اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات
- اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك
- اختيار نوع الطلب "مدة غير نظامية"
- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.
- الموافقة على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال.

وتابعت التأمينات، أنه بعد رفع الطلب والتحقق من عدم صحة المدة المسجلة، سيتم إلغاء مدة الاشتراك للفترة كاملة من سجلات المؤسسة العامة.


اقرأ أيضا

في الرياض وجازان والشرقية .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

انهيار جزئي لاستراحة في حي قرطبة بالرياض

وزير الخارجية يستقبل نظيره الجورجي

أخبار السعودية.. نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي وصرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

"الأرصاد": الحرارة قد تصل في بعض المناطق للصفر المئوي خلال أيام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات 2:00 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. التأمينات تكشف تأثير العمل في القطاع الخاص على الراتب التقاعدي

المؤسسة العامة للتأمينات 3:01 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن احتساب سن التقاعد للمشترك

المؤسسة العامة للتأمينات 2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

التأمينات توضح إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية

ساند 10:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

توضيح من التأمينات بشأن موعد صرف دعم ساند

اقرأ أيضا

التمور
4:37 م الأربعاء، 24 يناير 2024

26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة المنورة خلال عام 2023

درب
4:29 م الأربعاء، 24 يناير 2024

لهؤلاء الطلاب.. ديوان المظالم يُعلن موعد التقديم على برامج التدريب التعاوني

وزارة التعليم1
3:56 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثاني

GEl19UzWAAAHD-Y
3:03 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. تحذير من موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
7:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

هبوط مذهل أثناء العاصفة "إيشا".. طيار من المملكة يخطف الأنظار في لندن

سكني
7:04 م الأربعاء، 24 يناير 2024

منها إقامة دائمة داخل المملكة.. 6 شروط للحصول على الدعم السكني

الاحوال المدنية
7:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأحوال المدنية" توضح غرامة وطريقة تجديد الهوية حال رفض نظام "أبشر"

وزارة الصحة
6:49 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"اطمأنوا ولا تقلقوا".. الصحة: ترقب واستعداد تام عقب خبر منظمة الصحة العالمية عن مرض خطير قادم

أسمنت الشمالية
6:30 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"أسمنت الشمالية": تكاليف الإنتاج سترتفع 14%.. لهذا السبب

المؤسسة العامة للتأمينات
6:13 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. .. تحذير مهم من التأمينات بشأن التسجيل بدون علاقة عمل