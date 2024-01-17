عاجل.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Foxit.. إجراء مهم فورًا

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته Foxit لمعالجة ثغرة في منتجاتها. اضافة اعلان





توجيه من الأمن السيبراني



ثغرات في منتجات Foxit



خطورة هذه الثغرات



الإجراء المطلوب



جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني

