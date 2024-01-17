عاجل.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Foxit.. إجراء مهم فورًا

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته Foxit لمعالجة ثغرة في منتجاتها.
توجيه من الأمن السيبراني
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Foxit توضيحًا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Foxit.
ثغرات في منتجات Foxit
وأكد المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بأهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية اللازمة على منتجات Foxit.
وأضاف المركز أن شركة Foxit أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي: Foxit PhantomPDF"".
خطورة هذه الثغرات
وتابع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن الثغرات الأمنية تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي:
- إعادة استخدام الذاكرة.
- تنفيذ تعليمات برمجة عن بُعد.
الإجراء المطلوبوشدد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على أهمية تحديث النسخ المتأثرة، موضحا أن Foxit أصدرت توضيحًا لهذا التحديث.
جلسات توعوية في مجال الأمن السيبرانيوفي وقت سابق، نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن المعلومات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لمنسوبي إمارة منطقة القصيم.
وشملت الجلسات، التي نفذت على مدار يومين، حوادث واقعية في الأمن السيبراني وكيفية حماية الفضاء السيبراني، وآلية التعامل مع المخاطر السيبرانية.