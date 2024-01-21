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عاجل..تأكد من إضافة هذه الوثائق لقبول اعتراض عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال أحد الأشخاص عن طريقة قبول الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان

هل يفي سند قبض ورقي لقبول الاعتراض على عدم الأهلية؟:


قال المستفيد: "تم إرجاع اعتراضي لنقص الملفات وتم طلب سند قبض وفاتورة كهرباء من ضمن المرفقات المطلوبة، يوجد لدي سند قبض ورقي هل يفي بالغرض لأن عملية الدفع كاش، ثانيا فاتورة الكهرباء على مالك الشقة ما الإجراء في ذلك".

أضاف الحساب: "عند طلب إضافة وثائق في الاعتراض, يتم إضافة المستندات المطلوبة لإثبات صحة استحقاق المتقدم مثل: (عقد إيجار إلكتروني, صك حضانة, التعريف بالراتب ... ) وعند تقديم اعتراض تظهر خانة لإرفاق المستندات المطلوبة".

طريقة معرفة سبب عدم الأهلية:


في وقت سابق، أتاحت وزارة الموارد البشرية  والتنمية الاجتماعية، التعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:

الدخول إلى رابط الضمان المطور
ايقونة برامج الدعم الخاصة بي 
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي 
إستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) 
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية 


فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:

-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا) http://sbis.hrsd.gov.sa/#/login
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي


-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.


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