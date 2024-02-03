عاجل.. بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي معرفة نصيب زوجها في دعم المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عن استفسار زوجة متزوجة من أجنبي، والتي تستفسر عن مقدار نصيب زوجها في الدعم الشهري من البرنامج.





نصيب المتزوجة من أجنبي في حساب المواطن:

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أحقية أم لمواطنة أرملة في حساب المواطن:

استحقاق معدد الزوجات في حساب المواطن:

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" السلام عليكم عندي استفسار.. أنا مواطنة و زوجي تابع لي بسبب أنه غير مواطن".وأوضحت الزوجة :"كنت أستلم ٤١٧ ريالا تقريبا لكن أضفت زوجي معي صرنا نستلم تقريبا ٦١٤ ريالا، ومع الدعم صرنا نستلم ١٠٨٠ ريالا سؤالي كم نصيب زوجي من المبلغ مع الدعم؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. سيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط http://portal.ca.gov.sa/policies.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، تجاوب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل امرأة أجنبية تتساءل فيه عن أحقيتها في الدعم مع ابنتها "مواطنة أرملة".وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، هل أم المواطنة الأرملة مستحقة لدعم حساب مواطن وكيف يتم تسجيلها؟".وجاء الرد : " يمكنك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات(صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم الهوية من خلال الرابط. "http://urv.ca.gov.sa/urv.كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين، على تساؤل من قبل مواطن يطالب فيه باستثناء معدد الزوجات من أي استثناءات تمنعه الاستحقاق الشهري من الدعم.وكان أحد المواطنين قد بعث بسؤال يقول فيه " عندي زوجتين و٧ أبناء وشقتين وإحدى الزوجات موظفة وممنوع من الاستحقاق لتعدي الحد المانع.. لماذا لا يستثنى المعدد؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"أهلا بك ، يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك ".