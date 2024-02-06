عاجل.. بهذه الطريقة يمكن إضافة "المعاق" في حساب المواطن واستحقاق الدعم

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة المعاق كتابع واختيار صلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.





إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "معاق وعندي صك ولاية من المحكمه هل أقدر أضيفه كتابع في حساب المواطن؟".وأجاب حساب المواطن، بقولها : "أهلاً بك ، بإمكانك اضافته كتابع واختيار صلة القرابة " تابع معال " وإرفاق المستندات المطلوبة " صك ولاية "، نسعد بخدمتك





موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن



أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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