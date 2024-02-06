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عاجل.. بهذه الطريقة يمكن إضافة "المعاق" في حساب المواطن واستحقاق الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة المعاق كتابع واختيار صلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن


جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "معاق وعندي صك ولاية من المحكمه هل أقدر أضيفه كتابع في حساب المواطن؟".
وأجاب حساب المواطن، بقولها : "أهلاً بك ، بإمكانك اضافته كتابع واختيار صلة القرابة " تابع معال " وإرفاق المستندات المطلوبة " صك ولاية "، نسعد بخدمتك


موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول موعد إيداع دفعة شهر فبراير: يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".


أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن يوم الأحد الماضي عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا)

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق 
الدخول على دراسة الأهلية 
الضغط على تقديم اعتراض
طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيسي عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق
 طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق

المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.



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