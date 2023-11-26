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عاجل.. بنجران وجازان .. الجهات الأمنية تطيح بمهربي السموم قبل توزيعها

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
المخدرات
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية.

مادة الحشيش

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وبحسب البيان، حاول المتهمون تهريب (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

جازان

 
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
 

الجهات الأمنية

 
 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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