الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة

طائرة هليكوبتر- الامارات
طيران الإمارات
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أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (لحملة الثانوية العامة فأعلى) بالرياض وجدة.

الشروط والتفاصيل:

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وأوضحت أن ذلك يأتي وفقاً للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مُمثل أول خدمات المطار (جدة):

- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الطيران.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.
- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

2- مشرف خدمات المطار (جدة):

- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الطيران.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.
- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

3- تنفيذي مبيعات أول (الرياض):

- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الطيران.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.
- رخصة قيادة (سارية الصلاحية).
- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

نبذة عن الشركة


- شركة طيران الإمارات هي شركة طيران وطنية إماراتية، تتخذ من مطار دبي الدولي بإمارة دبي ثاني أكبر مدن دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومركزاً لعملياتها،

وتقوم طيران الإمارات بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، تُعتبر طيران الإمارات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات وتمتلكها حكومة دبي بالكامل.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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