عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة

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أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (لحملة الثانوية العامة فأعلى) بالرياض وجدة.





الشروط والتفاصيل:

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الوظائف:

1- مُمثل أول خدمات المطار (جدة):



2- مشرف خدمات المطار (جدة):



3- تنفيذي مبيعات أول (الرياض):



نبذة عن الشركة

طريقة التقديم:

وأوضحت أن ذلك يأتي وفقاً للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.- شهادة الثانوية العامة فأعلى.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الطيران.- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.- شهادة الثانوية العامة فأعلى.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الطيران.- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.- شهادة الثانوية العامة فأعلى.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الطيران.- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.- رخصة قيادة (سارية الصلاحية).- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.- شركة طيران الإمارات هي شركة طيران وطنية إماراتية، تتخذ من مطار دبي الدولي بإمارة دبي ثاني أكبر مدن دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومركزاً لعملياتها،وتقوم طيران الإمارات بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، تُعتبر طيران الإمارات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات وتمتلكها حكومة دبي بالكامل.- من خلال الرابط التالي: