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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد مقتل كويتي في العراق.. اختفاء طالب بعد وصوله مصر

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أرشيفية
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بعد ساعات من إعلان العثور على مواطن كويتي مع رفيقه السعودي جثتان في العراق، أعلنت وسائل إعلام كويتية اختفاء طالب بعد وصوله مصر في ظروف غامضة.

اختفاء طالب كويتي في مصر

وتواصل الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لكشف ملابسات اختفاء طالب كويتي عقب وصوله إلى مصر عبر مطار القاهرة .
وحسب إعلام محلي، فقد أوضحت مصادر مطلعة أن الطالب استقل سيارة أجرة بعدما خرج من المطار ، ثم اختفت اثاره حتى عثرت الشرطة على حقائبه ملقاة على إحدى الطرق الفرعية .
وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطار والشوارع المؤدية إليه للوقوف على ملابسات الحادث
فيما تتابع السفارة الكويتية بالقاهرة عن كثب مع الجهات المصرية المسؤولة ، لمعرفة ما جرى للطالب المختفي.

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وعلمت النهار  الكويتية أن الطالب وصل إلى مصر من أجل الخضوع لاختبارات دراسية بجامعة القاهرة.


وأفادت وسائل إعلام كويتية، أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، أعلن العثور على جثتين لمواطن كويتي وآخر من المملكة اختفيا في العراق.

تحقيق في ملابسات الحادث

وأفاد وزير الخارجية الكويتي، أن التنسيق جار مع حكومة العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات.
وتابع :" أوعزنا لسفارة الكويت في بغداد بمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة".

وكانت وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصدر دبلوماسي، إن الجهود الدبلوماسية تتواصل لمعرفة مصير المواطن الكويتي ورفيقه من المملكة المختطفان على يد مجموعة مسلحة في مدينة الأنبار بالعراق.

حرق سيارتهما:


وبينما أكد المصدر- حسب صحيفة القبس- أن الكويتي تم اختطافه رفقة مواطن في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار، لفت إلى أن قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

وأوضح المصدر أن دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.

وحسب المصدر فإن الكويتي ورفيقه المواطن كانا قد غادرا الكويت منذ بداية ديسمبر الجاري ومعهما مجموعة من أصدقائهما بالسيارة في رحلة صيد، وأثناء سير المواطن ومرافقه السعودي بالسيارة في منطقة نائية هاجمتهما مجموعة مسلحة وحاصرتهما وأحرقت سيارتهما وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

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