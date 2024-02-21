الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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عاجل.. بعد فاجعة القصيم.. "إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود آخر بالشرقية

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فريق إنجاد
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية.
وأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.
وبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع "جمس سييرا ، م:٢٠١٧، اللون: فضي".


 العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيًا 

في الوقت نفسه، عثر فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم، على المواطن المسن، "منيع المطيري" البالغ من العمر 80 عامًا، مُتوفى داخل سيارته بمحافظة البدائع.
وحسب "العربية"، أن المطيري فُقد يوم الخميس الماضي، حيث عثر فريق الإنقاذ على سيارة المفقود، وهي عالقة في حفرة بمكان بعيد عن الأنظار، بالقرب من مركز القرين وعلى بعد 300 متر عن طريق المدينة السريع.


"إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل

كما أكد فريق إنجاد، أن فارس الفريق محمد بن حبيب الشمري، عثر على مفقود جبة بحائل وهو بصحة طيبة ولله الحمد، متقدمًا بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم، وجزاهم خير الجزاء.

عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقتها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.


وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 11 بلاغًا عن أشخاص مفقودين، و969 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.

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