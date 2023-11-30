الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

حساب المواطن - ريال
صرف دعم حساب المواطن في 10 ديسمبر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة الـ 73 – لشهر ديسمبر، في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية.
وقال البرنامج في ردع على استفسار لأحد المستفيدين: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر".

وأعلن حساب المواطن أمس، نتائج الأهلية والتي يمكن الاطلاع عليها على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)اضافة اعلان
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

اقرأ أيضا

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

GAIK5ejWgAA-6Ry
11:17 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

مروج خضراء.. شاهد كيف تحولت عسير إلى لوحة خضراء نتيجة الأمطار

اسعار العملات3
10:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.12 ريال

درجات الحرارة - الشتاء
10:25 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الصغرى 6 درجات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

اقرأ أيضا

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة

دفعة سيارات إسعاف سعودية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح

عاجل.. اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

رصد مقترحات الاستفادة من كفاءات كبار السن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - التسجيل 12:52 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

حساب المواطن 9:32 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

مع بدء إيداع الدعم.. هاشتاق "حساب المواطن" يتصدر الترند بالمملكة

حساب المواطن 12:03 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر شاملاً الدعم الإضافي

حساب المواطن 3:35 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 72 من حساب المواطن

اقرأ أيضا

الراتب
7:38 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية

GAJ0AO8WIAAhlxW
7:35 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

"الحصيني" يبشر بأجواء مناسبة للتنزه بطقس إجازة الأسبوع ويحذر من هذا الأمر

طقس مستقر في المملكة
7:15 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. استقرار حالة الطقس على معظم مناطق المملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:38 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

توفر عشرات الآلاف من الوظائف.. 433 جمعية تعاونية بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا

الضمان الاجتماعي
10:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

أهم 10
9:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

تنزيل (1)
9:03 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عملاق الدبلوماسية.. وفاة هنري كيسنجر "عرّاب السياسة" الأمريكية عن 100 عام