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عاجل.. بعد توطين المهن الهندسية.. الموارد البشرية توضح أهداف برامج دعم المنشآت

الموارد البشرية
وزار الموارد البشرية
أ أ
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف برامج دعم المنشآت وذلك بعد قرار توطين الوظائف والمهن الهندسية في القطاع الخاص.

أهداف برامج دعم المنشآتاضافة اعلان


- المساعدة في عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين
- الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للدعم
- دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية
- دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي


قرار توطين المهن الهندسية



وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت، وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة  25%.

وأوضحت أن ذلك يأتي اعتبارًا من تاريخ  21/07/2024م, حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

رفع مستوى المشاركة في سوق العمل

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "الشؤون البلدية والقروية والإسكان" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

 

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