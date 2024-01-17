عاجل.. بعد توجيه مجلس الوزراء.. تعرف على تفاصيل تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار

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كشف المستشار بالموارد البشرية بندر السفير، عن تفاصيل قرار تعديل عدد أيام العطلة الرسمية في عيدي الفطر والأضحى.





الجهات المشمولة بقرار تعديل عطلة العيدين اضافة اعلان



فئات غير مشمولة بتطبيق القرار



وقت سريان قرار تعديل عطلة العيدين



قرار مجلس الوزراء بتعديل عطلة العيدين



فيديو | مستشار بالموارد البشرية:



⁠- القرار يبدأ لحظة صدوره

- ⁠إجازة عيد الفطر المقبل ضمن هذا النظام

- موظف الخدمة المدنية لا ينطبق عليه القرار

- ⁠النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل

- ⁠القرار يشمل الجهات التي لم يكن لديها لائحة إدارية معتمدة #الراصد pic.twitter.com/yKZjkfqsUe — الراصد (@alraasd) January 16, 2024

وقال بندر السفير، لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية": "إن الجهات المشمولة بالقرار، هي المؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج وما في حكمها، التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة".وأضاف "أن القرار لا ينطبق على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية في الجهات المشمولة بالقرار، ولكن وينطبق فقط على الخاضعين لنظام العمل".وواصل السفير قائلا: "إذا كان الموظف تطبق عليه لائحة نظام الخدمة وتم إعارته إلى جهة تطبق نظام العمل سيكون مشمولا بالقرار، والعكس صححي أيضا".وتابع الخبير في الموارد البشرية " كذلك لا ينطبق القرار أيضا على الخاضعين للائحة المهنيين على بند الأجور، والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة".أما عن وقت سريان القرار فقال : "إنه يبدأ بتاريخ صدوره، وعيد الفطر القادم يدخل في حيز تطبيق القرار، وبالتالي هناك أقل من 3 أشهر لتطبيق هذا القرار على الجهات المستهدفة والمشمولة بتطبيق قرار تعديل العطلة في العيدين".وأشار بندر السفير، إلى أن الجهات التي لديها لائحة إدارية معتمدة تكون مشمولة بالقرار أيضا.يذكر أن مجلس الوزراء وجه في جلسة، أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بتعديل عدد أيام العطل الرسمية لعطلة عيد الفطر وعيد الأضحى للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.