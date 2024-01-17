الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد توجيه مجلس الوزراء.. تعرف على تفاصيل تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار

مجلس الوزراء
خادم الحرمين في جلسة مجلس الوزراء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف المستشار بالموارد البشرية بندر السفير، عن تفاصيل قرار تعديل عدد أيام العطلة الرسمية في عيدي الفطر والأضحى.

الجهات المشمولة بقرار تعديل عطلة العيديناضافة اعلان


وقال بندر السفير، لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية": "إن الجهات المشمولة بالقرار، هي المؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج وما في حكمها، التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة".

فئات غير مشمولة بتطبيق القرار

وأضاف "أن القرار لا ينطبق على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية في الجهات المشمولة بالقرار، ولكن وينطبق فقط على الخاضعين لنظام العمل".
وواصل السفير قائلا: "إذا كان الموظف تطبق عليه لائحة نظام الخدمة وتم إعارته إلى جهة تطبق نظام العمل سيكون مشمولا بالقرار، والعكس صححي أيضا".


وتابع الخبير في الموارد البشرية " كذلك لا ينطبق القرار أيضا على الخاضعين للائحة المهنيين على بند الأجور، والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة".

وقت سريان قرار تعديل عطلة العيدين


أما عن وقت سريان القرار فقال : "إنه يبدأ بتاريخ صدوره، وعيد الفطر القادم يدخل في حيز تطبيق القرار، وبالتالي هناك أقل من 3 أشهر لتطبيق هذا القرار على الجهات المستهدفة والمشمولة بتطبيق قرار تعديل العطلة في العيدين".
وأشار بندر السفير، إلى أن الجهات التي لديها لائحة إدارية معتمدة تكون مشمولة بالقرار أيضا.

قرار مجلس الوزراء بتعديل عطلة العيدين

يذكر أن  مجلس الوزراء وجه في جلسة، أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بتعديل عدد أيام العطل الرسمية لعطلة عيد الفطر وعيد الأضحى للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.



اقرأ أيضا

خدمة لأكثر من 10 ملايين مسافر بمطار الملك فهد الدولي خلال هذه الفترة

السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها إلى المملكة (تفاصيل)

وزير الخارجية يلتقي نظيره القطري

"هيئة العقار‬⁩" تبدأ أعمال ⁧‫السجل العقاري‬⁩ في مكة.. وتوضح آلية اختيار المناطق

عاجل.. 7 درجات تحت الصفر.. هذه المحافظة الأبرد خلال العشر سنوات الماضية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مخدرات 5:16 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

ضبط 3 باكستانيين أثناء ترويج مخدرات بجازان

الامن البيئي 5:13 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

"الأمن البيئي" يضبط 14 مخالفًا لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في مكة المكرمة

أخبار السعودية 4:48 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى من مجلس الوزراء وأهم مميزات منصة تأشيرة السعودية

GBtfLNYWsAACvVr 4:12 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

قرار طال انتظاره.. بشرى من مجلس الوزراء للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين

اقرأ أيضا

وزير العدل
10:49 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزير العدل: مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تماماً

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تحديد عطلة العيدين بقرار رسمي وترقيات وزارة الداخلية ونصائح التعليم

Screenshot_2024-01-16-20-23-36-16_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
9:33 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

شاهد.. إخماد حريق شبّ في مركبة بجدة

كلمة المرور - نظام فارس -- التعليم
9:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من نظام فارس بشأن الساعات التطوعية للموظف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مجلس الوزراء
3:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بعد توجيه مجلس الوزراء.. تعرف على تفاصيل تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار

مساند
2:42 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

مساند تكشف: "هل تكاليف الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة؟"

أمطار غزيرة وسيول
2:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تحذير عاجل من الدفاع المدني.. توقعات بتقلبات جوية على معظم المناطق حتى السبت المقبل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:59 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

الأربعاء 5 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

توكلنا
1:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. توكلنا: 4 خطوات لحل مشكلة الدخول للتطبيق وتحديث البيانات

ا
12:47 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها إلى المملكة (تفاصيل)