الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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عاجل.. بعد تواصلهم معه.. الخثلان : زوال الإشكال الشرعي عن شركات الدفع الآجل

الشيخ سعد الخثلان
الدكتور سعد الخثلان
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كتب الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على صفحته الرسمية في "إكس" قائلا: "إنه قد تواصل معي بعض الإخوة القائمين على بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري(اشتر الآن وادفع لاحقا)".اضافة اعلان

الشركات تكتفي بالعمولة بدون رسوم إضافية

وأضاف الدكتور الخثلان، "وذكروا بأنهم حاليا يكتفون بالعمولة التي تؤخذ من المتاجر ولا يأخذون رسوما على العملاء، وبذلك يزول الإشكال الشرعي عند هذه الشركات".
وتابع الشيخ الخثلان: "وأشكرهم على حرصهم على الجانب الشرعي في هذه التعاملات".

الخثلان يثمن ما قامت به بعض شركات الوساطة

وكان الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة قد ثمن ما قامت به بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري "اشتر الآن وادفع لاحقا"، بإلغاء شرط غرامة التأخير، قائلا : " وهذا أمر حسن".

شركات الوساطة بين البائع والمشتري:

لكن أوضح الشيخ الخثلان أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم.
وحول طبيعة حرمة هذا الأمر بين على حسابه في منصة "إكس" قائلا : "  لكونه حيلة على الإقراض بفائدة".

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