عاجل.. بعد تبكيرها في مكة.. مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي بمناطق المملكة

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يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ في الرابع من شهر يونيو القادم.
ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
الاختبارات النهائية التحريريةوتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.
الاختبارات العملية والشفهيةتنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.
تبكير الاختبارات بمدارس مكةفي غضون ذلك، وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.
وجاء القرار بتقديم الاختبارات في مدراس مكة المكرمة للبنين والبنات بصفة استثنائية نظرًا لقرب موسم الحج.
مواعيد الاختبارات بعد تبكيرهاوستكون بداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء 1445/11/14هـ
فيما تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد 1445/11/18هـ
بينما تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 1445/11/25هـ.