الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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عاجل.. بعد تبكيرها في مكة.. مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي بمناطق المملكة

الطلاب يؤدون الاختبارات
اختبارات - أرشيفية
أ أ
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يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ في الرابع من شهر يونيو القادم.اضافة اعلان
ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي. 

الاختبارات النهائية التحريرية

وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.

الاختبارات العملية والشفهية

تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.

تبكير الاختبارات بمدارس مكة

في غضون ذلك، وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.
وجاء القرار بتقديم الاختبارات في مدراس مكة المكرمة للبنين والبنات بصفة استثنائية نظرًا لقرب موسم الحج.

مواعيد الاختبارات بعد تبكيرها

وستكون بداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء 1445/11/14هـ 
فيما تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد  1445/11/18هـ  
بينما تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 1445/11/25هـ.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ 

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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