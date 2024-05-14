عاجل.. بعد تبكيرها في مكة.. مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي بمناطق المملكة

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يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ في الرابع من شهر يونيو القادم.

ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.





الاختبارات النهائية التحريرية



الاختبارات العملية والشفهية



تبكير الاختبارات بمدارس مكة



مواعيد الاختبارات بعد تبكيرها



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.في غضون ذلك، وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.وجاء القرار بتقديم الاختبارات في مدراس مكة المكرمة للبنين والبنات بصفة استثنائية نظرًا لقرب موسم الحج.وستكون بداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء 1445/11/14هـفيما تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد 1445/11/18هـبينما تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 1445/11/25هـ.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.