الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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عاجل.. بعد انتشار الفيديو.. شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين شاركوا في مشاجرة جماعية

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مشاجرة
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 5 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية السورية.

مشاجرة جماعية:اضافة اعلان

وأوضح بيان "الأمن العام" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المتهمين :"ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر مشاجرة جماعية فيما بينهم".
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الأمن البيئي:

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل أكثر من (3) أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب:

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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