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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد القبض عليه.. ننشر فيديو تحرش سائق بطالبة داخل مركبة

2023-12-26_19-11-22
تحرش السائق
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش سائق مصري الجنسية، بطالبة داخل مركبة أثناء عودتها من المدرسة.

سائق يتحرش بطالبة

وأظهر الفيديو الطالبة تجلس بعيدًا في حين يطلب منها السائق الاقتراب للجلوس في المقعد خلفه الذي تطوله يده للتحرش بها.
وترفض الطالبة الانصياع إلى السائق وترد لعيه بالقول :" لأ يابو أحمد ما جي.. لأ".
وأثار الفيدية موجة غضب بينما لم تمر سوى ساعات قليلة وألقت شرطة الرياض القبض عليه.

القبض على المتحرش


قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


وفي وقت سابق، تمكنت إدارة الجوازات بمطار الطائف من ضبط مسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.

جوازات مطارات الطائف تضبط مسافرا حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة:


وأوضحت أن المسافر من الجنسية الباكستانية وقدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جوازات مطار الملك خالد الدولي تضبط مسافرا من الجنسية السورية:


في وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وأوضحت أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.

جوازات حائل تعيد مسافرًا


أيضا أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.

وأوضحت أن جوازات مطار حائل الدولي، أعادت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.

وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 

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