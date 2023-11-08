عاجل.. بعد السيطرة على التمساح الشارد.. أول تعليق من الحياة الفطرية

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية.



وأوضحت أن ذلك جاء بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز. اضافة اعلان





تمساح بالقطيف:



مقطع فيديو يوثق تجول التمساح:



وكانت بلدية محافظة القطيف، أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع.كما تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بالإضافة إلى إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازيا.وأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو صادم لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع القطيف في واقعة نادرة وفريدة من نوعها بالمملكة.وأظهر الفيديو التمساح، وهو يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.كما أظهر أيضا مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.فيما أبان فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.