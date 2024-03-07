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عاجل.. بعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات .. تعرف على طريقة تقديم اعتراض

وزارة التعليم السعودية
الاعتراض على حركة النقل الخارجي
أ أ
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أكدت وزارة التعليم إمكانية تقديم الاعتراض من قبل المعلمين والمعلمات، على نتيجة حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1445هـ.اضافة اعلان

الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي

وأوضحت التعليم أنه يمكن تقديم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي إلكترونيًا "فقط" من خلال نظام نور عبر الرابط التالي "اضغط هنا".
ويبدأ تقديم الاعتراض من تاريخ 1445/8/29هـ ولمدة خمسة أيام، علمًا أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تؤكد عدم إتاحة خيار العدول عن النقل بعد ظهور النتيجة.

إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي

وقبل ساعات أعلنت وزارة التعليم، نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.


أعداد المقبولين في حركة النقل الخارجي

وبلغ عدد المنقولين (19.728) معلم ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%، كما كشفت الوزارة عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76% من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%. 
وأكدت وزارة التعليم، مراعاة تكافؤ الفرص في إجراءات النقل بإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات مع تمييز ذوي الأداء العالي منهم، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات. 

النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وتسعى وزارة التعليم من تنفيذ إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، إلى جانب سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات.

نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

وكذلك تتيح وزارة التعليم الاطلاع على نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور" .



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