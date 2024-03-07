عاجل.. بعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات .. تعرف على طريقة تقديم اعتراض

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أكدت وزارة التعليم إمكانية تقديم الاعتراض من قبل المعلمين والمعلمات، على نتيجة حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1445هـ.



الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي



إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي



أعداد المقبولين في حركة النقل الخارجي



النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية



نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

