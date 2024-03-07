عاجل.. بعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات .. تعرف على طريقة تقديم اعتراض

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أكدت وزارة التعليم إمكانية تقديم الاعتراض من قبل المعلمين والمعلمات، على نتيجة حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1445هـ.
الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجيوأوضحت التعليم أنه يمكن تقديم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي إلكترونيًا "فقط" من خلال نظام نور عبر الرابط التالي "اضغط هنا".
ويبدأ تقديم الاعتراض من تاريخ 1445/8/29هـ ولمدة خمسة أيام، علمًا أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تؤكد عدم إتاحة خيار العدول عن النقل بعد ظهور النتيجة.
إعلان نتيجة حركة النقل الخارجيوقبل ساعات أعلنت وزارة التعليم، نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.
أعداد المقبولين في حركة النقل الخارجيوبلغ عدد المنقولين (19.728) معلم ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%، كما كشفت الوزارة عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76% من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%.
وأكدت وزارة التعليم، مراعاة تكافؤ الفرص في إجراءات النقل بإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات مع تمييز ذوي الأداء العالي منهم، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات.