الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني

WhatsApp Image 2023-11-29 at 1.37.28 AM
محكمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قضت محكمة بسجن سائق باكستاني لمدة 4 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على جوال مواطنة ومساومتها والتحرش الجنسي بها.

تفاصيل الواقعة:اضافة اعلان

وفي التفاصيل، اعتاد «امتياز»، سائق باكستاني، على توصيل موظفة مقابل الحصول على أجرة 60 ريالاً يومياً عن كل رحلة، بحسب "عكاظ".

ودارت الأيام لكنها لم تجرِ كما كان يشتهي امتياز، إذ تربص ذات مرة بالموظفة التي منحته الثقة وتجرأ على التحرش بها، فتركت المركبة نجاة بنفسها، ونسيت هاتفها الجوال، وهاتفت السائق من رقمها الآخر.

وبدأ السائق في ابتزازها ويطلب منها تمكينه من نفسها مقابل إعادة الهاتف، ثم أتبع ابتزازه برسالة واتساب ذات مدلول جنسي، ولم تتوان المرأة عن تقديم بلاغ إلى الشرطة، ضمنته صوراً من رسائل محادثات الواتساب.

القبض على المتهم:


وتم القبض على السائق وتوقيفه، وعثر بمعيته على جوال الضحية، لتنتهي الواقعة بإدانة السائق بجريمة التحرش والحكم بسجنه 4 سنوات.

وقدمت المواطنة الأربعينية بلاغاً إلى الشرطة، قالت فيه، إن سائقاً من الجنسية الباكستانية يوصلها بسيارته تحرش بها واستولى على جوالها.

وأفادت بأنها تواصلت مع السائق عبر تطبيق الواتساب وطلبت منه إعادة جوالها لكنه ماطل، واشترط عليها الخروج معه لممارسة الرذيلة، وأتبع ذلك بإرسال رسالة بلغة عربية ركيكة يطلب منها تمكينه من نفسها مقابل (فلوس زيادة)، وأنه يعرف منزلها متى ما وافقت، وأتبع ذلك بإرسال رسائل واتساب لصور فاضحة.

نهاية التحقيقات وإدانة المتهم:


وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية في الرياض برفقة لائحة اتهام، وتداولت المحكمة حيثيات الواقعة واستعانت بمترجم لنفس لغة المتهم من خلال مركز الترجمة الموحد.

وأنكر المتهم استيلاءه على جوال المدعية وادعى أنها نسيته في المركبة وهاتفته لتسليمها الجوال، فقال إنه مشغول، وأما عن الرسائل الجنسية الواردة من جواله فقال إنها أُرسلت عن طريق الخطأ.

وأضاف المتهم امتياز، أنه مقيم بالمملكة منذ 14 عاماً، واعتاد على توصيل المدعية من منزلها إلى مقر عملها 5 مرات أسبوعياً، بواقع 60 ريالاً عن كل يوم ذهاباً وإياباً.

اقرأ أيضا

التطعيم ضد الأنفلونزا
2:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الرياض

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الأربعاء 15 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

الزعاق
12:58 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

لماذا تعد هذه السنة ربيعية على كثير من مناطق المملكة؟

وزارة الشؤون البلدية
11:12 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"الشؤون البلدية" تكشف عن شرط للحصول على شهادة امتثال المباني

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

لحملة الثانوية في مختلف مناطق المملكة.. الشؤون الإسلامية تطلب أئمة ومؤذنين

ولي العهد يستقبل الرئيس البرازيلي في قصر اليمامة بالرياض

عاجل.. "سجن وغرامة وتشهير".. الأمن العام يحذر من هذه المخالفة

ولي العهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأمن السعودي 8:52 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"أمن الرياض" يضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
7:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)

برنامج ريف - ريف
7:02 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

هل محافظة وادي الدواسر مشمولة بدعم برنامج ريف؟

يوم النحل العالمي - مناحل - النحل - عسل النحل -- العسل - منحل
7:02 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"السدر والطلح" يتصدران .. إقبال كبير على مهرجان العسل بحائل

مخدرات
7:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

ضبط مواطن بحطب محلي في الجوف... وضبطيات مخدرات بجازان والقصيم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 1.37.28 AM
3:00 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني

سكني
2:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم بشأن إيقاف الدعم السكني عن المستفيد

-الجوازات ..
1:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. انتهت مدة استبعاده من المملكة هل يمكنه العودة على نفس الكفيل؟

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الأربعاء 15 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

الاقرار الضريبي - عملة - ريال - محاسب - اله حاسبه - قروض - تعبيرية
12:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة الحصول على قرض العمل الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

أهم 10
11:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه