السبت، 13 رمضان 1445 ، 23 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى من وزارة الشؤون الإسلامية بخصوص الوظائف الخاصة بها وطرح أخرى قريبًا

الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن انتهاء المرحلة الثالثة من إجراءات التوظيف للمتقدمين على الوظائف التعاقدية التي تم الإعلان عنها مسبقاً وهي داعية، مراقب، حارس أمن للجنسين ، والإمامة والأذان في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان

المرحلة الرابعة من طرح الوظائف:

‎وأفادت الوزارة – في بيان لها – بأنه سيتم البدء بالمرحلة الرابعة من طرح الوظائف على نظام التعاقد في الأيام القادمة، وذلك عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة.. داعية من لم يحالفه الحظ سابقا، بالتقديم عند الإعلان عن الوظائف.
‎ويأتي ذلك في إطار توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لإتاحة الفرصة الوظيفية للمؤهلين والمؤهلات من المواطنين والمواطنات، وتحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده _ حفظهم الله _ بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كي يساهموا في الارتقاء بالخدمات التي تقدم في كافة مجالات العمل التي تقوم بها الوزارة، وخصوصاً في مجال الدعوة والإرشاد، وخدمة بيوت الله والعناية بها.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الروسي في ضحايا تفجير موسكو

الإعلان رسميًا عن إجازة عيد الفطر المبارك

إنذار أحمر على الرياض ومكة والشرقية

5 أفعال احذر ارتكابها خلال هطول الأمطار.. تحذير جديد من المرور

عاجل.. الأرصاد ينبه لحالة جوية على معظم المناطق مصحوبة برياح شديدة وأمطار.. حتى الغد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2024-03-10 at 12.07.48 AM 10:52 م السبت، 09 مارس 2024

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية كرواتيا

الشبو - شبو - مخدرات 6:45 م الأحد، 25 فبراير 2024

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة تقبض على مقيم لترويجه مادة (الشبو) المخدر

أخبار السعودية 2:17 م الأحد، 25 فبراير 2024

أخبار السعودية.. مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان وشروط الإعفاء من القروض

أهم 10 11:00 م الخميس، 22 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. المملكة تحتفل بيوم التأسيس وحقيقة تأخر دعم سكني