عاجل.. بشرى من وزارة الشؤون الإسلامية بخصوص الوظائف الخاصة بها وطرح أخرى قريبًا

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن انتهاء المرحلة الثالثة من إجراءات التوظيف للمتقدمين على الوظائف التعاقدية التي تم الإعلان عنها مسبقاً وهي داعية، مراقب، حارس أمن للجنسين ، والإمامة والأذان في مختلف مناطق المملكة.



المرحلة الرابعة من طرح الوظائف:



‎وأفادت الوزارة – في بيان لها – بأنه سيتم البدء بالمرحلة الرابعة من طرح الوظائف على نظام التعاقد في الأيام القادمة، وذلك عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة.. داعية من لم يحالفه الحظ سابقا، بالتقديم عند الإعلان عن الوظائف.‎ويأتي ذلك في إطار توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لإتاحة الفرصة الوظيفية للمؤهلين والمؤهلات من المواطنين والمواطنات، وتحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده _ حفظهم الله _ بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كي يساهموا في الارتقاء بالخدمات التي تقدم في كافة مجالات العمل التي تقوم بها الوزارة، وخصوصاً في مجال الدعوة والإرشاد، وخدمة بيوت الله والعناية بها.