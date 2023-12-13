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عاجل.. بشرى من "هدف" حول 330 ألف وظيفة

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تركي بن عبدالله الجعويني
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أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 330 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.اضافة اعلان

إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف

 وأشار أثناء مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "العوامل التي تقود إلى التغيير السريع في سوق العمل السعودي"، ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغ 7.5 مليارات ريال، استفاد منها 1.78 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 104 آلاف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.

تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء الوطن

وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل على تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.


إسهامات الإستراتيجية الجديدة للصندوق

 وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من هذا العام- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكداً استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.

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