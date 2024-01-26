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عاجل.. بشرى من "سكني" لزوجات الموقوف خدماتهم.. التفاصيل

سكن مجاني1
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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني مره واحدة فقط ويصح التنازل عن الرغبة من الزوج  الموقوف خدماته للزوجة.اضافة اعلان

يحق للزوج التنازل عن الدعم السكني لزوجته

واضافت أنه في حال الرغبة بالتنازل للزوجة يتم الدخول عبر الملف الشصي للزوج والنقر على أيقونة تنازل عن الاستحقاق للدعم السكني.
جاء ذلك على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطنة جاء فيه: "أنا من مستفيدي الضمان وعائل رئيسي لان زوجي عليه ايقاف خدمات ديون، هل إذا تنازل زوجي لي بالسكن استطيع الحصول عليه مع العلم أن لديه راتب تقاعدي؟

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7-  أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط

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