عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" بشأن التملك في أي مشروع سكني

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كشف مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان صالح العنزي، أنه بإمكان الجميع التملك في أي مشروع يرغبون فيه من المشاريع المطروحة في منصة "سكني".





إتاحة بيع الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع



إطلاق مشروع مرسية زون 4 شمال الرياض



ماذا تعرف عن مشروع مرسية زون 4 في الرياض؟



pic.twitter.com/8aIR8einSh #الإخبارية فيديو | مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان صالح العنزي: بإمكان الجميع التملك في أي مشروع يرغبون فيه من المشاريع المطروحة في منصة "سكني" #نشرة_التاسعة February 9, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الشركة أتاحت البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني.وأضاف أنه من ضمن الاستراتيجية التي تعمل عليه الشركة، هي الأنشطة التقنية والمنصات الرقمية التي تخدم القطاع العقاري والسكني وإتاحته لجميع أفراد المجتمع.يأتي هذا في وقت تم فيه تدشين مشروع مرسية زون 4 أحدث وجهة عمرانية بضاحية خزام في شمال مدينة الرياض.وتبدأ مراحل البيع في المشروع لجميع شرائح المجتمع دون تطبيق اشتراطات الدعم السكني، وذلك ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتكاملة والسعي إلى تقديم خيارات متنوعة وفق أسلوب فريد تلبي تطلعات الأفراد والأسر السعودية.ويتميز مشروع مرسية زون 4 بموقعه الإستراتيجي في قلب الضاحية وتحديدًا بمحاذاة "خزام مول"، ويمتد على مساحة تتخطى 280 ألف متر مربع، ويضم في جانبه الشرقي مدرسة عالمية، ومسجداً وعيادة صحية وحضانة أطفال، وبقية المرافق الخدمية الأخرى المتوفّرة في المركز المجتمعي وسط المشروع، إلى جانب المسطحات الخضراء التي ستضفي الحيوية والنقاء، لتقدم حياة عصرية ذات جودة مستدامة.ويُوفّر مشروع مرسية زون 4 أكثر من 600 وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 200م – 385م، تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية بمعايير هندسية عالية الجودة، داخل مجتمع سكني متكامل يضم مرافق متعددة صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية، حيث يتم الوصول إليها عبر مسارات آمنة للمشاة خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك لتوفير نظام حياة صحي ومتكامل يُعيد صياغة مفهوم السكن.وتمتد مشاريع مرسية على مساحة تزيد عن 2,7 ملايين م2 في موقع إستراتيجي شمال العاصمة الرياض، وبإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 5570 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، وتشكل الجزء الأكبر من ضاحية خزام التي تقوم الوطنية للإسكان بتطويرها، حيث تتجاوز مساحة ضاحية خزام 30 مليون م2 وتبلغ وحداتها السكنية 50 ألف ضمن بيئة حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة.