الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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عاجل.. بشرى من "الموارد" بخصوص علاوة المعلم الممارس وهذه أقصى قيمة لها

رواتب - راتب - ريال - وظائف
العلاوة تصل إلى أكثر من 21 ألف ريال
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن علاوة المعلم الممارس لاتتوقف إلا في آخر درجة لسلم رتبة "المعلم الممارس" وتبلغ 21 ألفًا و250 ريالاً.اضافة اعلان
وأوضحت أن المعلمين والمعلمات سيستمرون في سلم المعلم الممارس حتى يصلوا إلى آخر درجة في سلم رتبة المعلم الممارس، والتي تبلغ 21 ألفًا و250 ريالاً.
وأشارت إلى أن راتب المعلم الخبير يصل حده الأقصى إلى 23 ألفًا و170 ريالاً.

بداية العلاوة السنوية

وتبدأ العلاوة السنوية بـ300 ريال وذلك لشاغلي المستوى الأول لشاغلي وظيفة مساعد معلم/ معلم وترتفع بالنسبة لمن يشغل وظيفة معلم ممارس إلى 500 ريال، وتصل إلى 540 ريالًا لمن يشغل وظيفة معلم متقدم. 
أما المعلم الخبير في المستوى الأول فيحصل على 600 ريال كعلاوة سنوية.
وبالنسبة لشاغلي المستوى الثاني تبدأ العلاوة السنوية بـ320 ريالًا لمن يشغل وظيفة مساعد معلم وتنتهي بـ 620 ريالًا لمن يشغل وظيفة معلم خبير.

قيمة العلاوة السنوية بحسب المستوى الوظيفي

وترتفع قيمة العلاوة السنوية بحسب المستوى الوظيفي حتى تصل إلى 400 ريال للمعلم المساعد في المستوى السادس.
وتصل علاوة المعلم الخبير في المستوى الثالث إلى 640 ريالًا وهو أعلى قيمة للعلاوة السنوية وفق السلم الجديد.
وأضافت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة الجديدة أعلى من اللائحة السابقة بزيادة تصل إلى 500 ريال عن كل سنة.
إذ تصل المكافأة في اللائحة الجديدة إلى 3500 ريال بدلًا عن اللائحة السابقة التي كانت أعلى شريحة تصل إلى 3000 ريال.
يشار  إلى أنه يتم صرف العلاوة السنوية في اليوم الأول من السنة المالية حيث كان في النظام السابق يتم صرف العلاوة في اليوم الأول من العام الهجري.

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