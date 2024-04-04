عاجل.. بشرى من "الجوازات" بخصوص السفر بالهوية الوطنية لهذه الدول

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بخصوص السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي.

أوضح الحساب الرسمي للجوازات، أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.





جاء ذلك في ردٍ على استفسار المستخدمين على منصة إكس، ما نصه:" هل مسموح السفر بالهوية الوطنية لدولة الإمارات بالمطار للاعمار ١٣ و١١ سنه ولا لازم جواز سفر، لترد "الجوازات" بأنه "يمكنك السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج".





هل الهوية الوطنية شرط لإصدار الجواز؟



التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر



في الوقت نفسه، بينت "الجوازات" أنه يتم إصدار وتجديد جواز السفر عبر منصة أبشر لولي الأمر، علمًا أنه يتطلب وجود الهوية الوطنية لمن بلغ 10 أعوام فأكثر.وأكدت أن ذلك يتطلب تسجيل الخصائص الحيوية لهم "البصمة والصورة"؛ وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني؛ لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار هوية وطنية في مناطق المملكة قبل تقديم طلب إصدار أو تجديد جواز سفر.فيما حثت المديرية العامة للجوازات، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.

ويشترط:

- ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.

-سرعة إصدارها أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ.

-التأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.







إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر



وأكدت "الجوازات"، إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.