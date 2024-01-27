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عاجل.. بشرى لهؤلاء.. قرار مهم لـ"الجمارك" بشأن تخزين البضائع دون رسوم أو ضرائب

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مناطق الإيداع
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قال متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي إن مناطق الإيداع ستمكن المستوردين والمصدرين من تخزين البضائع والقيام بالعمليات اللوجستية دون رسوم أو ضرائب جمركية.اضافة اعلان

ماذا تعرف عن مناطق الإيداع؟

أوضح في تصريحات لـ "الإخبارية" أن المقصود بمنطقة الإيداع هو أنها منطقة جمركية خاصة لإفادة المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية، ومن خلالها يقومن بإدخال بضائعهم وسلعهم وتخزينها بدون رسوم جمركية أو ضرائب.

القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة

فيما أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، التي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها، وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق، وذلك على النحو التالي:
1 – تنظيم الجوانب الجمركية في هذه المناطق.
2 - الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع.
3 - تحديد دور الهيئة كجهة رقابية وإشارفاية على هذه المناطق.
4 - الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
5 - إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص.


مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة

 وتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها.

بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية

ويُسهم ذلك في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.


 وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقعالإلكتروني للهيئة. 

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