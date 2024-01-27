عاجل.. بشرى لهؤلاء.. قرار مهم لـ"الجمارك" بشأن تخزين البضائع دون رسوم أو ضرائب

أ أ

قال متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي إن مناطق الإيداع ستمكن المستوردين والمصدرين من تخزين البضائع والقيام بالعمليات اللوجستية دون رسوم أو ضرائب جمركية. اضافة اعلان





ماذا تعرف عن مناطق الإيداع؟



pic.twitter.com/Hio7QXXJdr فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: مناطق الإيداع ستمكن المستوردين والمصدرين من تخزين البضائع والقيام بالعمليات اللوجستية دون رسوم أو ضرائب جمركية #الإخبارية January 26, 2024

القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة



مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة



بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية

