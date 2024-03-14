عاجل.. بشرى للمواطنين حول مواعيد صرف الرواتب والمنح في النصف الثاني من رمضان

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مع دخول شهر رمضان، والذي يتسم بتزايد الإنفاقات فيه أكثر من الشهور العادية، ينشغل كثير من المواطنين بمعرفة مواعيد صرف الرواتب خلال هذا الشهر.





موعد صرف راتب مارس



موعد صرف المنح والمعاشات في النصف الثاني من رمضان



وتتصدر قائمة الاهتمامات، رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.أما فيما يتعلق بمواعيد صرف المنح والمعاشات المقررة في النصف الثاني من رمضان، فتشمل:إيداع راتب التأهيل الشامل بتاريخ 26 مارس – 16 رمضان 1445 هـإيداع معاش الضمان الاجتماعي بتاريخ 28 مارس– 18 رمضان 1445 هـإيداع رواتب التأمينات –ساند بتاريخ 28 مارس – 18 رمضان 1445 هـإيداع دعم حافز بتاريخ 5 أبريل المقبل- 26 رمضان 1445 هـإيداع الدعم الزراعي (ريف) بتاريخ 7 أبريل: 28 رمضان 14445هـ