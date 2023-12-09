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عاجل.. بشرى سارة لذوي الإعاقة "العمل في مهنتين معا"

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
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أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة خالد بن نايف العبيوي تخصيص خانة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بالمواعيد وجدولتها ويمكنهم استخدامها.اضافة اعلان
وبحسب "الرياض"، فقد أوضح أيضا أن الوزارة تعمل على مواجهة كافة التحديات والعمل على حلها.

عمل الأشخاص ذوي الإعاقة:


جاء هذا في جلسة حوارية نظمتها هيئة حقوق الإنسان تناولت جهود المملكة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكينهم وحماية حقوقهم.

فيما أضاف مدير برنامج إدارة المشاريع بمكتب نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متعب بن مناحي المسطح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة العمل لتكون مناسبة للموظفين الصم وضعاف السمع وحصر التحديات التي تواجههم.

 بينما أشار مشرف التمكين في صندوق الموارد البشرية أحمد بن خليفة الفهيد أن النظام المرن في العمل يتيح انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من مهنة إلى أخرى والعمل بمهنتين معا.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة حصة بنت فهد آل مشعان مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم أهمية تكامل أدوار الجهات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استمرارية رحلة تعليمهم، وتحسين نواتج ذلك بالتعاون مع أسرهم.

أيضا نوّه مستشار الوكيل المساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة الدكتورة لمياء بنت محمد الزبيدي أن وزارة الصحة توسعت في تطبيق مشروع الوصول الشامل ليشمل جميع منشآتها، ودربت 606 من منسوبيها في لغة الإشارة لتحقيق الوصول الرقمي.
 كما أطلقت مؤشر لقياس رضى المستفيدين من ذوي الإعاقة عن الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الأولية والعيادات الخارجية.

وكانت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض يوم أمس، قد نظمت جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس د.هلا بنت مزيد التويجري، ومشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وناقشت الجلسة الحوارية عددًا من المحاور منها التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة، وأهمية ودور البيئة المناسبة لهم في مختلف المجالات.

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