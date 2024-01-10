عاجل.. بشرى سارة.. تخفيض رسوم "الإقامة المميزة" إلى هذا الرقم

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أعلن مركز الإقامة المميزة خفيض رسومها للفئات المستهدفة إلى 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة.





تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال اضافة اعلان



5 منتجات جديدة للإقامة المميزة في المملكة



مميزات الاقامة المميزة في المملكة



الاستثمار في البورصة وحرية الخورج والدخول



وأطلق المركز 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة بهدف تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.1ـ كفاءة استثنائية2ـ موهبة3ـ مستثمر أعمال4ـ رائد أعمال5ـ مالك عقارويحق لحاملي الإقامة المميزة وأفراد عائلاتهم الإقامة والعمل والاستثمار في المملكة، مع حرية التنقل بين وظائف القطاع الخاص.1ـ إمكانية استقدام العمالة المنزلية الأجنبية بحسب الحاجة وكفالة إقامتهم في السعودية.2ـ إمكانية إصدار تأشيرات زيارة للأقارب مثل الوالدين والأجداد والأحفاد والأشقاء وأبنائهم.3ـ الحق في تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية في جميع أنحاء المملكة باستثناء مكة والمدينة والمناطق الحدودية، ويمكن الاستفادة من العقارات بمكة والمدينة بحق انتفاع بحد أقصى 99 عامًا.4ـ حق الاستثمار في بورصة الأوراق المالية السعودية.5ـ الحق في امتلاك السيارات وغيرها من وسائل النقل الخاصة وترخيصها داخل السعودية.6ـ حرية الخروج والدخول للمملكة دون قيود، وحق استخدام الممرات المخصصة للمواطنين السعوديين في المطارات السعودية.9ـ استمرار تمتع الزوجة والأبناء الأقل من 21 عامًا بحقوق ومزايا الإقامة المميزة في حالة وفاة حامل الإقامة الأساسي.