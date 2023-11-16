عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجين

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أعلنت شركة السوق المالية "تداول"، عن استمرار التقديم في برنامج تطوير الخريجين، وهو برنامج مصمم للخريجين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية. اضافة اعلان

وأوضحت أن مدة البرنامج ستكون "تسعة أشهر" لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة



شروط التقديم في البرنامج



المزايا



الوثائق المطلوبة عند التقديم



مدة البرنامج



طريقة التقديم

