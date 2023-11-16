الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجين

تداول السعودية
مجموعة تداول
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أعلنت شركة السوق المالية "تداول"، عن استمرار التقديم في برنامج تطوير الخريجين، وهو برنامج مصمم للخريجين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.اضافة اعلان
وأوضحت أن مدة البرنامج ستكون "تسعة أشهر" لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:


التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة
- القانون
- التسويق
- الاقتصاد
- الأنظمة
- التمويل
- الترجمة
- إدارة الأعمال
- اللغة الإنجليزية
- هندسة الحاسب
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- هندسة البرمجيات
- تصميم الجرافيك
- الإعلام الرقمي
- الموارد البشرية
- إدارة الجودة
- إدارة المشاريع
- وسائل الأعلام الرقمية
- تخصصات أخرى

شروط التقديم في البرنامج

- التفرغ التام للبرنامج.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون المتقدم متمكن من اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم حديث التخرج (خلال الـ 12 شهراً الماضية).
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من وزارة التعليم في أحد التخصصات أعلاه.

المزايا   

- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)
- راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي مرحلة البكالوريوس.
- راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي درجة الماجستير.
- العمل في الشركة السوق المالية السعودية (تداول) بعد إتمام البرنامج.

الوثائق المطلوبة عند التقديم

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA) (إن وجدت).
- نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL أو ما يعادلهم) (إن وجدت).
- نتيجة اختبار القدرات العامة من قياس (اختبار القدرات العامة يستهدف خريجي الثانوية العامة).

مدة البرنامج

- 9 أشهر

طريقة التقديم

بدأ التقديم الاثنين 1445/4/8هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا).










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