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عاجل.. براتب مجزي.. رابط وموعد التقديم في تدريب أكاديمية صدى التابعة لأرامكو

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أكاديمية صدى
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أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في محافظة حفرالباطن لحملة الثانوية فأعلى.

 و"صدى" هي أكاديمية تابعة لشركة أرامكو في  محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز.اضافة اعلان

شروط التقديم في أكاديمية "صدى":


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.
- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 لدخول موقع المركز الوطني للقياس إضغط هنا.
- العمر: من 18 إلى 24 سنة.
- لائق طبيًا وجسديًا (عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات).
- اللغة الانجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP او تحقيق المستوى الثاني على الاقل في اختبار تحديد المستوى في الاكاديمية.

الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:


- راتب شهري مجزي.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في احدى الشركات النفطية العالمية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
- تأمين طبي.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- الزي الرسمي مجاناً.
- توفير الفطور والغداء مجاناً.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

نبذة عن صدى:


بدأت أكاديمية الحفر العربية (صدى) كفكرة طرحتها أرامكو السعودية في منتصف عام 2014م لتدريب وتأهيل القوى العاملة السعودية في صناعة مجالات الحفر والاستكشاف لتلبية الطلب المتوقع لأكثر من (30,000) متخصص مدرب في الصناعة بحلول عام 2020م، وفي سبتمبر 2016م افتتحت SADA أبوابها أمام الدفعة الأولى من المتدربين، وتم افتتاح الأكاديمية رسميًا في 29 سبتمبر 2019م.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/7/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1445/7/25هـ.

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