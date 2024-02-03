عاجل.. براتب مجزي.. رابط وموعد التقديم في تدريب أكاديمية صدى التابعة لأرامكو

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في محافظة حفرالباطن لحملة الثانوية فأعلى.



و"صدى" هي أكاديمية تابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز. اضافة اعلان





شروط التقديم في أكاديمية "صدى":



الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:



نبذة عن صدى:



طريقة التقديم:

