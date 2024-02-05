عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب اليوم الاثنين.

في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات يوم الاثنين 12 من فبراير، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس. اضافة اعلان

وينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.





التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



فترات الاختبار



ويمكن للطلاب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي، عبر الخطوات التالية:الدخول إلى موقع المركز الوطني قياس (من هنا اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيلتحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة تسجيلقراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعةقراءة إقرار وتعهد الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها ثم التاليتحديد المدينة ومقر الاختبار ثم التخصصتحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التاليالتأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها وهي الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاهثم الضغط على التالي.اختبار التحصيل الأول9 مايو 2024 حتى 13 مايو 2024اختبار التحصيل الثاني23 مايو 2024 حتى 27 مايو 2024

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



رسوم اختبار التحصيل الدراسي



اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.رسوم اختبار التحصيل الدراسي داخل المملكة (الورقي)التسجيل المبكر: 100 ريال.التسجيل المتأخر: 150 ريالاً.