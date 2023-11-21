عاجل .. بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج.





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وزارة الحج والعمرة





في وقت سابق، وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين، وذلك أثناء القيام بالعمرة، حتى تتم بكل سهولة ويسر.





نصائح للمعتمرين:





وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" : "نتعاون عند أدائنا للعمرة، كي نطوف بيسرٍ وسهولة"، وذلك بالالتزام بهذه الخطوات:





1-الدخول إلى صحن المطاف بانسيابية.





2- مواصلة الطواف دون توقف.





3- الخروج بانسيابية عند إتمام الطواف.





4- تجنب الصلاة في مسارات الطائفين.

طرق لحفظ النعمة في العمرة:





وفي وقت سابق كتبت الوزارة أيضا على حسابها في منصة "إكس" : " في العمرة، نتجنّب الهدر والإسراف"، وذكرت عدة خطوات في ذلك والتي جاءت كالآتي:





1-شراء الطعام قدر الحاجة.





2- تنظيم أوقات تناول الوجبات.





3- التخلص من بقايا الأكل بطريقة صحيحة.





استعدادات تسبق العمرة:





أيضا وجهت الوزارة عدة نصائح للمعتمرين قبل التلبس بماسك العمرة، حتى يتم أداء الشعيرة بهدوء ويسر.





وكتبت على صفحتها على منصة "إكس"، الاستعداد المسبق يسهّل عليك رحلة أداء العمرة، والتي جاءت كالآتي:









1-احذر الأطعمة الثقيلة.





2- شرب كمية كافية من السوائل.





3- الاستحمام قبل القدوم إلى المسجد الحرام.





4- ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة.

5- تناول الأدوية في موعدها.





ترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي.





7- أخذ قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق العمرة.





الحفاظ على الصحة في العمرة:





أيضا دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة.





وأوصت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" باتخاذ الآتي:





-اصطحب وصفة دوائك.





-اشرب سوائل كافية.





-ارتد الكمامة عند الزحام.





-تجنب الحرارة والإجهاد.













تُعلن وزارة الحج والعمرة عن البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج.pic.twitter.com/YMC4B8fCEe #في_القلب_يا_مكة لتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المُقدّمة لضيوف الرحمن،تُعلن وزارة الحج والعمرة عن البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج. https://t.co/HaSyqpjk2J November 20, 2023

-تعامل مع محلات الحلاقة المرخصة.

وقالت الوزارة إن البدء في استلام الطلبات سيكون من أمس الإثنين وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل .