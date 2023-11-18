عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم

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قبضت دوريات الأمن في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (344) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). اضافة اعلان





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