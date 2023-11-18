عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم

أ أ
قبضت دوريات الأمن في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (344) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
الإجراءات النظامية:
وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
محافظة الطائف:
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(15,007) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأشارت إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
طرق التواصل:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
كما تم تخصيص رقم الاتصال(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.