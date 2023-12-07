الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بالتواريخ.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

الإجازة المطولة
العديد من الإجازات يحصل عليها الطلاب خلال الفصلين الثاني والثالث
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يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.اضافة اعلان
وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، الذي بدأ الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة. 

جدول الإجازات المتبقية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث

وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث في مختلف مدارس المملكة:
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الأحد 1445/6/4هـ.
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ
إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 1445/7/13هـ.
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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