عاجل.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني اليوم

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تنطلق اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية، للطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.

ونبهت وزارة التعليم، على إجراء الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون الإخلال بسير الدراسة، على أن تُرصد النتائج في نظام (نور) الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات مباشرة.





تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني



تنوع الأسئلة



هؤلاء مسموح لهم بالتغيب عن الاختبارات



تقدير الظروف الطارئة



إعلان النتيجة عبر نظام نور



وقررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة، بالنسبة للحالات المرضية للطلاب والطالبات وكافة الأعذار الأخرى المقبولة، مع أهمية عدم تحويل الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بُعد.وشددت وزارة التعليم على أهمية تنوع الأسئلة وتكافئها كمًا وكيفًا، وأن تكون شاملة لموضوعات مقرر الفصل الدراسي، مع أهمية توفر مواصفات أساسية في الاختبارات لتؤدي الغرض منها على الوجه المطلوب، ومنها الصدق والثبات والموضوعية والعدالة والواقعية وسهولة التطبيق والتصحيح والتمييز .ومنحت الوزارة إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة بأعذار مقبولة، وذلك وفقًا للأنظمة والإجراءات التي وضعتها لضمان سير وسلامة الاختبارات، وذلك لعدد من الحالات المتمثلة في:- الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات- الطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجرى اختباراته في مقر تنويمه- الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية، ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقرير معتمد- الدارسون المرابطون على الحدود- الطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي.ويتاح لمدير التعليم - بموافقة خطية منه تقدير الظروف الطارئة، التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات، بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم، بحيث يحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل.علاوة على أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم، والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة، وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور، ويحصل الطلاب على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.