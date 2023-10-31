الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد

اختبارات الثانوية
جانب من اختبارات سابقة
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تنطلق يوم الأحد القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.

الاختبارات العملية والشفويةاضافة اعلان

وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر ربيع الثاني الجاري الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

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