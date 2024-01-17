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عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على الرياض ومعظم المناطق

أمطار المملكة
أمطار على الرياض ومعظم المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق.اضافة اعلان

انخفاض في درجات الحرارة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة.

أمطار على معظم المناطق


وأضاف أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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