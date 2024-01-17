عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على الرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم
المناطق.
انخفاض في درجات الحرارةوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من منطقتي
الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة.
أمطار على معظم المناطقوأضاف أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على
أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكرفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل
والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40
كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.