عاجل.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين اليوم

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يُغلق، اليوم الخميس، باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام نور الإلكتروني. اضافة اعلان

ويأتي ذلك بعد أن فتحت الوزارة باب التقديم من 31 من ديسمبر 2023 الموافق 18 من جمادي الآخر 1445، وذلك حتى 6 من رجب 1445 الموافق 18 من يناير 2023.





القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



الاعتراض على نتائج الحركة

