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عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

وزارة الدفاع
وظائف وزارة الدفاع
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يبدأ، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد في القوات المسلحة على الرتب "جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب".اضافة اعلان


حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

ويتاح التقديم للرجال والنساء، من خريجي الثانوية العامة والتجارية والصناعية، وحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس.
وكانت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:


الشروط والمهام

1ـ أن يكون/تكون سعودي/ة الأصل والمنشأ.
2ـ ويُستثني من نشأ/نشأت مع والداه/والدها أثناء خدمته خارج المملكة.
3ـ حسن/حسنة السير والسلوك.
4ـ ألا يكون/تكون موظفًا/موظفةً حكومية.
5ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
6ـ ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة.
7ـ ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.
8ـ ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.
9ـ أن يتناسب الطول مع الوزن.
10ـ ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
11ـ ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
12ـ اللياقة الطبية.
13ـ اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم

سوف يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 21/04/1445هـ (05/11/2023 م).
لمن يرغب في التجنيد يرجي التوجه إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع.
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