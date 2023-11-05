عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

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يبدأ، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد في القوات المسلحة على الرتب "جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب". اضافة اعلان





حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس





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