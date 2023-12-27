عاجل.. اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر (رابط الاستعلام عن الراتب)

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من المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف #الراتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم الأربعاء 27/12/2023. اضافة اعلان





موعد صرف الرواتب الشهرية بالمملكة



مواعيد صرف الرواتب



الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد

