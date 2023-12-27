الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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عاجل.. اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر (رابط الاستعلام عن الراتب)

الراتب - ريال 0 عملة
الرواتب تصرف اليوم لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي
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من المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف #الراتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم الأربعاء 27/12/2023.اضافة اعلان

موعد صرف الرواتب الشهرية بالمملكة 

وعلى ضوء القواعد المحددة لصرف الرواتب بالمملكة، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون صرف #الراتب يوم الخميس الذي قبله. 
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون صرف #الراتب يوم الأحد الذي بعده.


مواعيد صرف الرواتب

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر توجيهًا بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.


الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد

يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين بطريقة إلكترونية عبر الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد خدمات الأفراد (من هنا).
الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.
اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسة.
اختيار الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية من بين الخدمات المتاحة (من هنا).
- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مُستلَم من الجهة (مسير رواتب)
- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.

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