عاجل.. النيابة العامة: لايجوز إحداث تغيير في السبائك أو المشغولات من المعادن الثمينة

أ أ
أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن
الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.
استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي
تصدرها الجهة المعنية.
جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.
عقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعياروقالت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة
أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
وأضافت: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.