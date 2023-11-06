عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

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أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين، إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة.





ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة اضافة اعلان



تم إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة



وأوضحت في بيان لها، أن التشكيل العصابي قام بالدخول إلى عدة مشاريع إنشائية، وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها.وأكدت أنه تم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تصل بعضها إلى 25 سنة.

وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.





