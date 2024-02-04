عاجل.. الموارد البشرية : منع عمل الأطفال الأقل من 15 سنة وضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، تساهم بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمسة عشر سنة بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه. اضافة اعلان





حظر عمل الأطفال



مخالفات تشغيل الطفل



وقالت الوزارة، في بيان لها، عبر منصة إكس : "تُساهم الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمسة عشر سنة، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه ولذلك، تهيب في الوزارة بأهمية التزام المنشآت وامتثالهم لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل".كما أكدت الموارد البشرية على ضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو حتى لو كانت المنشأة ملك لأحد أفراد أسرة الطفل. حيث يعد تشغيلهم من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل.وتابع البيان : "تشدد على الجميع عند رصد هذه الممارسات بالإبلاغ عنها عبر قنوات التبليغ الرسمية للوزارة سواء من خلال المنصات الرقمية أو تطبيق الوزارة أو من خلال الاتصال بـ (19911)".