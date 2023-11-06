الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه يمكن للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة واضطراب التوحد وذويهم؛ الحصول على بطاقة تسهيلات الرقمية عبر تطبيق الوزارة.اضافة اعلان

مزايا البطاقة:


1- تخفيض 50 % على أجور الركاب.

2- إعطاء الأولوية عند المراجعة الطبية 

3- تسهيل الدخول لمواقف المرافق العامة.

برنامج جدير:


في وقت سابق، أطلق  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  أحمد الراجحي اليوم, "برنامج جدير"؛ لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج.

ويأتي هذا قبل التحاق الخريجين بوظائف الوزارة المرشحين عليها، بهدف إكسابهم المعرفة والخبرة العملية اللازمة في بيئة العمل.

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية


وفي كلمته خلال الحفل المعد لهذه المناسبة, أوضح أن "برنامج جدير" يأتي ضمن جهود الوزارة الإستراتيجية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز قدرات الموظفين، وتمكينهم للمنافسة عالمياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 وأضاف أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 2023م أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً لموظفي وقيادات الوزارة؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات الموظفين، من خلال (5) مؤشرات أداء رئيسة.

تدريب وتطوير قدرات وكفاءة الموظفين


 وأوضح أن جهود الوزارة الحالية تتركز على تحقيق (4) توجهات إستراتيجية مستقبلية لتطوير وإدارة رأس المال البشري، وتشمل: الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات وكفاءة الموظفين، والاستفادة من كفاءات الوزارة في تغطيه الاحتياج الوظيفي عوضاً عن الاستقطاب الخارجي؛ عدا الوظائف التي تتطلب اختصاصات محددة.

رفع مستهدفات النضج في جميع مجالات


كما تشمل رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، كذلك زيادة التنافسية من خلال رفع مستهدفات النضج في جميع مجالات الموارد البشرية؛ لتكون الوزارة مثالاً يحتذى به للجهات الحكومية الأخرى.
 وقدّم التهنئة للمتدربين بالتحاقهم ببرنامج جدير لتأهيل المتميزين، مشيداً بمساهمة الكوادر الوطنية في التنمية الوطنية الشاملة.

تطوير مهارات حديثي التخرج


 فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني أهمية "برنامج جدير" في تطوير مهارات حديثي التخرج، مشيرًا إلى أن الشركة قد وقعت اتفاقية تفاهم مشتركة مع الوزارة لتشغيل البرنامج.

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