السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

3-1-COPY-11-1041x600
قمة عربية إسلامية
أ أ

استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.

اضافة اعلان

عقد قمة عربية إسلامية مشتركة

وأوضحت وزارة الخارجية، أن ذلك يأتي عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

قمة عربية إسلامية استثنائية بشأن غزة

وبينت أن ذلك يأتي استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

اقرأ أيضا

36_556357852
1:27 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

تنطلق غدًا.. خطوات مهمة للطلاب لإدارة الوقت خلال فترة الاختبارات

مواقيت الصلاة
12:47 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

السبت 27 ربيع الأخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

وزير
12:46 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

انعقاد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

اقرأ أيضا

دراسة: الملح يقلل مخاطر الإصابة بـ كورونا

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان

أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

aHR0cHM6Ly93d3cuYWxtYXNoaGFkLWFseWVtZW5pLmNvbS9pbWcvMjMvMTAvMjgvMjY2Mjg2XzE2OTg1MjE5NjYuanBn 9:57 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

F-lJxqWWYAAByxk 7:42 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض

وزارة الخارجية 4:13 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

قصف برج غزة 4:58 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

11 قرارًا عاجلًا.. المملكة ودول عربية تصدر بيانًا مشتركًا في أعقاب "قمة القاهرة للسلام"

اقرأ أيضا

حرس الحدود
9:20 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

787676
9:03 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة

الديوان الملكي
8:47 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي يزيد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
8:44 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني