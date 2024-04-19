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عاجل.. "المرور": 9 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ 25%

مرور جده
المرور
أ أ
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حذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (25%) ضمن المادة (75) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.اضافة اعلان
ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية: 
1 - التفحيط.
2 - الحوادث المرورية بالتعدي أو الإفراط.
3 - مخالفات إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة.
4 - مخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها.
5 - مخالفات الورش.
6 - مخالفات رخص إصدار رخص القيادة الدولية.
7 - حجز رخص سير المركبات أو رخص القيادة.
8 - مخالفات المعارض.
9 - بيع أو إتلاف المركبات خارج المملكة.


تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

المخالفات التي تحرم الاستفادة من تخفيض الـ 50%


وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.

- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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