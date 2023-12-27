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عاجل.. "المراجعين والمحاسبين" تُحيل عددًا من الأشخاص للنيابة

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الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
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رصدت هيئة المراجعين والمحاسبين عددًا من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية.اضافة اعلان

هيئة المراجعين تحيل عددًا من الأشخاص للنيابة

وأوضحت أنه بناءً عليه تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة، وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.

قرار  مهم لحماية مهنة المحاسبة والمراجعة


وأكدت أنها تواصل جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة.
 وبينت أن هذا الإجراء يأتي حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة، وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيدًا بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات، وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.

 تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة؛ بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.

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