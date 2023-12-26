عاجل.. "القريقري" يكشف مفاجأة عن قاتل ابنه أدت للعفو عنه ( تفاصيل جديدة ومؤثرة)

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كشف المواطن حميد القريقري عن معلومات جديدة بشأن عفوه عن قاتل ابنه، قائلا :"إنه اتخذ قراره بعد أن علم أن القاتل وحيد أمه".





"القريقري" يكشف موعد التنازل عن القصاص: اضافة اعلان



القريقري يعفو عن قاتل ابنه:



الشيخ فالح الضماد يرفع الراية البيضاء:





• علمت بأن القاتل وحيد أمه والحمد لله الذي هدانا للعفو

• لم أُبيّت النية للعفو لكنه تم بتوفيق الله وتنازلت عن القاتل في ساحة القصاص

✍️🎙️إبراهيم العلوي

📸🎬عبدالعزيز ياسين ⁦pic.twitter.com/8u0pqqNtXf #فيديو | والد «أحمد القريقري» يكشف لـ« #عكاظ » تفاصيل العفو عن قاتل ابنه:• علمت بأن القاتل وحيد أمه والحمد لله الذي هدانا للعفو• لم أُبيّت النية للعفو لكنه تم بتوفيق الله وتنازلت عن القاتل في ساحة القصاص✍️🎙️إبراهيم العلوي @i_waleeed22 📸🎬عبدالعزيز ياسين ⁦ @Azoozyph December 25, 2023

وأضاف بحسب عكاظ : "التنازل تم ساعة القصاص وعندما أحضروا المتهم، هدانا الله لاتخاذ القرار، الذي أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم".وحظيت تلك الواقعة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عفا "القريقري" عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع.وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.وقد تم تداول هاشتاجات مثل "قصاص مترك المسردي" و"العفو عن مترك ".كما تزايدت الدعوات للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.بينما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" رفع ‏الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ "قبيلة حرب‬" بعد أن عفى والد المقتول أحمد القريقري عن قاتله مترك المسردي بساحة القصاص.وقال الضماد خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله: " وردنا اليوم خبر تنازل الشيخ حميد القريقري عن مترك المسردي قاتل ابنه أحمد القريقري قبل تنفيذ حكم الشرع لوجه الله".وأضاف: " لكم عندنا الراية البيضاء، بيض الله وجهكم في الدنيا وفي يوم الحشر وفي يوم الحساب، حطيتم في رقابنا معروف ما ننساه".وتابع قائلا: "الله يجمل حالكم، ولا يهينكم ولا يهين كل من سعى من شيوخ وأمراء وإعلاميين، اللي اجتهدوا في موضوع ولدنا، الله يجعلها تفرج عنكم يوم لا ظل إلا ظله .